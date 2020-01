DPD Austria: Erstmals mehr als 200 Mio. Euro Umsatz

2019 wurden über 52 Mio. Pakete befördert; in diesem Jahr steht die Digitalisierung im Fokus

DPD Austria blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück: Mehr als 52 Mio. beförderte Pakete bedeuteten einen Zuwachs von rund drei Prozent gegenüber der Paketmenge von 2018. Das Unternehmen erwirtschaftete damit einen vorläufigen Jahresumsatz von rund 205 Mio. Euro (+ 5 %).

„Um die Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu meistern, haben wir in den vergangenen Jahren mehr als 30 Mio. Euro in Gebäude, Frachtraum, Technik, Sicherheit und Fuhrpark investiert. Damit haben wir unsere Marktposition als größter privat geführter Anbieter erneut gestärkt“, berichtet Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria.

Das DPD Austria-System – inklusive des Premium-Service primetime – erzielte in der Berichtsperiode 2019 ein Plus von 1,5 Mio. Paketen gegenüber dem Vergleichsjahr 2018. Tagtäglich wurden durchschnittlich rund 209.000 Pakete versendet und zugestellt – vorwiegend in Österreich.

Bei den Auslandsdestinationen ist nach wie vor Deutschland mit einem Anteil von rund 66 Prozent die Nummer eins. Auf den weiteren Plätzen landen Frankreich und die Schweiz. Mehrheitlich erfolgte der Paketversand für Businesskunden.

2020 will das Unternehmen die digitale Transformation weiter vorantreiben und damit das Angebot für die Business- und Privatkunden konsequent ausbauen. Rainer Schwarz: „Wir waren quasi Pioniere in Sachen Digitalisierung, denn bei uns konnten die Kunden bereits vor 25 Jahren ihr Paket online verfolgen.“

Mittlerweile bietet DPD Austrua digitale Services für alle Zielgruppen, darunter die Paketmanagement-Plattform myDPD.at, die es in Kürze auch als App geben wird. Damit können Kunden ihre Pakete einfach und schnell umleiten, live tracken oder auch einen Wunsch-Paketshop festlegen.

„Unsere neue Scanner-Generation macht die Zusteller zu Smart Drivern, denn der Scanner ist Schulungsgerät, Routenoptimierer und Navigator zugleich“, erläutert Rainer Schwarz die digitale Strategie.

www.dpd.at