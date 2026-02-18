DHL übernimmt Europa-Logistik für NIO E-Fahrzeuge

18.02.2026

Vom DHL Automotive Campus in Holtum aus erfolgt Lagerung, Vertrieb und Zollabfertigung von Teilen und Zubehör für Kunden in Nordwesteuropa.

DHL übernimmt Europa-Logistik für NIO E-Fahrzeuge Bild: DHL
NIO, ein weltweit tätiges Unternehmen für Elektrofahrzeuge mit chinesischen Wurzeln, hat DHL als Logistikpartner für den europäischen Aftermarket-Service ausgewählt.Die Vereinbarung umfasst Modelle der beiden Marken NIO und Firefly.Vom DHL Automotive Campus in Holtum aus übernimmt der Dienstleister die Lagerung, den Vertrieb und die Zollabfertigung von Teilen und Zubehör für Kunden in ganz Nordwesteuropa.Die Partnerschaft zeigt die wachsende Bedeutung der Niederlande als Logistikdrehscheibe für den europäischen Markt für Elektrofahrzeuge.Der Automotive Campus von DHL in Holtum, strategisch günstig an wichtigen europäischen Verkehrskorridoren gelegen, bietet NIO kurze Lieferzeiten und skalierbare Lösungen.

