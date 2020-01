DHL Freight entwickelt einheitliche IT-Plattform für ganz Europa

DHL Freight, einer der führenden Anbieter für Straßentransporte in Europa, hat einen ersten wichtigen Schritt zur Schaffung eines einheitlichen Transport Management Systems (TMS) für das gesamte Europa-Geschäft genommen. Das IT-System „EVO“ – angelehnt an „Evolution“ – vereint alle für das Kerngeschäft notwendigen Funktionen. Als erster bedeutender Meilenstein wurde EVO nun in allen Terminals in Frankreich ausgerollt. Im nächsten Schritt folgt die Implementierung in der Türkei.

„EVO ist ein Beispiel dafür, wie wir in unserem Geschäft von der Digitalisierung profitieren können. Faktoren wie die Verfügbarkeit und die Qualität von Daten werden immer entscheidender. Eine einzige, einheitliche Plattform für ganz Europa steigert unsere Effizienz noch weiter und erleichtert gleichzeitig die tägliche Arbeit für unsere Angestellten. Alle Mitarbeiter können in Echtzeit auf konsolidierte Kundeninformationen zugreifen. Damit schaffen wir Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg“, erklärt Uwe Brinks, CEO DHL Freight.

Basierend auf einem existierenden Grundgerüst wurde EVO vollständig intern entwickelt, um den spezifischen Anforderungen von DHL Freight gerecht zu werden. Die Plattform ermöglicht die Abwicklung sämtlicher administrativer und operativer IT-Prozesse: vom Auftragseingang bis hin zur Rechnungsstellung sowie von der Abholung bis hin zur Zustellung.

Durch die Nutzung einer einzigen IT-Plattform für alle Kernprodukte kann DHL Freight seine Effizienz steigern und die internationale Abstimmung vereinfachen. Die Implementierung des neuen TMS bietet Kunden eine effizientere und bessere Koordination ihrer Sendungen sowie einen optimierten Kundenservice aufgrund erhöhter Transparenz.

Die schrittweise Einführung des TMS in den einzelnen Ländern reduziert für DHL Freight eventuelle Risiken, die bei einem gleichzeitigen, komplexen Rollout in ganz Europa entstehen würden. Die vollständige Implementierung von EVO und der Austausch älterer Systeme sollen bis 2022 abgeschlossen sein.

EVO ist eine der vielen Initiativen im Rahmen der „Strategie 2025 – Delivering excellence in a digital world“ von Deutsche Post DHL Group. Bis 2025 investiert der Logistikkonzern 2 Mrd. Euro in Initiativen zur Verbesserung der Kunden- und des Mitarbeitererfahrung sowie in die Optimierung der operativen Exzellenz. Die umfassende Modernisierung der IT-Systeme im Unternehmen ist elementarer Bestandteil der Strategie, die außerdem auf verstärkte Automatisierung und den vermehrten Einsatz von Robotertechnik und Datenanalysen setzt.

