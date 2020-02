DHL Express sorgt für nachhaltige Citylogistik in Linz

In Oberösterreich wurde ein neuer DHL Express Flagship Store eröffnet; weitere Standorte in Salzburg und Graz sollen folgen

Mit dem 107 m² großen Geschäftslokal in der Goethestraße 7 erfüllt die DHL Express (Austria) GmbH nun auch in Linz einen oft geäußerten Kundenwunsch nach einem zentralen und gut erreichbaren Standort. Die bewusst gewählte verkehrsgünstige Lage in Nähe der Linzer Landstraße und des Hauptbahnhofes garantiert eine optimierte Versorgung sowie einen kundennahen Service.

Michael Welsch, Vice President Sales bei DHL Express Österreich erklärt: „Mit den DHL Express Flagship Stores haben wir ein äußerst erfolgreiches und profitables Retailkonzept etabliert. Wir werden an diesem Erfolgsmodell festhalten und sondieren bereits Standorte in Salzburg und Graz. In der Endausbaustufe wollen wir für unsere Kunden in jeder Landeshauptstadt mit einen Flagship Store vor Ort sein.“

Der Standort dient darüber hinaus als Ausgangspunkt für Sendungszustellungen und Abholungen im Linzer Stadtgebiet mit den DHL Cubicycles. DHL Express betreibt in einigen europäischen Ländern bis zu 60 Prozent der innerstädtischen Zustellrouten mit Frachtfahrrädern. „Wir gehen davon aus, dass das Cubicycle dazu beitragen wird, diesen Ansatz in den nächsten Jahren weiter zu stärken“, sagt Ralf Schweighöfer, Geschäftsführer von DHL Express Österreich.

Karin Hörzing, Vizebürgermeisterin der Stadt Linz: „Der neue Standort des DHL Express Flagship Stores vereint kundennahen Service mit verkehrsgünstiger Versorgung für die Sendungszustellung und Abholung. Besonders der Einsatz elektrifizierter Lastenfahrräder zeugt von der Innovationsfreudigkeit des Unternehmens und ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie die sogenannte ‚Last Mile‘ als ‚Green Mile’ mit CO2-neutraler Zustellung in der Innenstadt am Puls der Zeit bewältigt werden kann.“

