Deutsche Containerschiffflotte ist die zweitgrößte der Welt

Mit 30,4 Mio. BRZ wurde China 2025 überholt. Verband Deutscher Reeder (VDR) warnt vor den akuten Gefahren in der globalen Seeschifffahrt.

Bild: VDR-Ulrich Perrey / Die VDR-Verbandsspitze: Gaby Bornheim und Martin Kröger

Deutschland gehört weiterhin zu den führenden Schifffahrtsnationen der Welt.Die deutsche Handelsflotte umfasst derzeit 1.716 Schiffe mit einer Bruttoraumzahl (BRZ) von 46,7 Mio.und behauptet sich damit im internationalen Vergleich als siebtgrößte Handelsflotte weltweit.Diese Zahlen gab der Verband Deutscher Reeder (VDR) im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz bekannt.