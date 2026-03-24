Deutsche Containerschiffflotte ist die zweitgrößte der Welt

24.03.2026

Mit 30,4 Mio. BRZ wurde China 2025 überholt. Verband Deutscher Reeder (VDR) warnt vor den akuten Gefahren in der globalen Seeschifffahrt.

Deutsche Containerschiffflotte ist die zweitgrößte der Welt Bild: VDR-Ulrich Perrey / Die VDR-Verbandsspitze: Gaby Bornheim und Martin Kröger
Deutschland gehört weiterhin zu den führenden Schifffahrtsnationen der Welt.Die deutsche Handelsflotte umfasst derzeit 1.716 Schiffe mit einer Bruttoraumzahl (BRZ) von 46,7 Mio.und behauptet sich damit im internationalen Vergleich als siebtgrößte Handelsflotte weltweit.Diese Zahlen gab der Verband Deutscher Reeder (VDR) im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz bekannt.

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