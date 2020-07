DB Schenker: Smart-Picking-Brille für mehr Effizienz in der Lagerlogistik

Am Standort Bremen leistet DB Schenker Logistikdienste für die Automobilindustrie. Der Einsatz von Picavi-Brillen hat dort zu einer messbaren und wirtschaftlich relevanten Effizienzsteigerung im Vergleich zum Einsatz der bisherigen Handscanner geführt.

Der Einsatz von Picavi-Datenbrillen bei DB Schenker wurde im Rahmen einer Testphase an Standorten in Bremen und Rodgau untersucht. Das Team in Rodgau kombinierte die Lösung zudem mit dem Handschuh ProGlove, in dem ein Scanner integriert ist. Diese vernetzte Lösung soll nun als Standardverfahren über mehrere Standorte hinweg eingeführt werden.

Xavier Garijo, Vorstand für Kontraktlogistik von DB Schenker: „Die Partnerschaften mit Picavi und ProGlove sind zwei unserer jüngsten Erfolgsgeschichten, mit denen wir Innovationen in der Kontraktlogistik vorantreiben. Durch die Einführung von Datenbrillen und intelligenten Handschuhen in unseren Lagern investieren wir in unsere Zukunft.“

Picavi verwendet Google Glasses, um erforderliche Informationen in das Sichtfeld von Mitarbeitern im Lager zu projizieren. Handscanner und Papierdokumente müssen nicht mehr haptisch gehalten werden, um die Informationen abzulesen. Dadurch haben Mitarbeiter beide Hände für ihre eigentliche Aufgabe, die Zusammenstellung von Waren, frei. Die innovative Lösung erhöht die Produktivität und senkt dabei gleichzeitig die Fehlerquote.



ProGlove ist ein intelligenter Scan-Handschuh, der sich einfach per Knopfdruck am Handschuh auslösen lässt. Bei der Benutzung können Mitarbeiter beide Hände zum Kommissionieren verwenden und so die Produktivität nochmals steigern. Der ProGlove ist bereits im Lager von DB Schenker in Eching bei München im Einsatz.

Die Smart-Picking-Lösung besteht aus zwei Komponenten – der Brille und wahlweise einem Scan-Handschuh oder einem Fingerring. Die Kommissionierung eines bestellten Artikels wird durch den Scanner im Handschuh oder im Ring erfasst. Direkt im Anschluss wird der nächste Auftrag auf dem Brillenglas angezeigt. Da Benutzer dafür nur leicht nach oben schauen müssen, wird das normale Sichtfeld nicht beeinträchtigt. Gesteuert wird das System über Knöpfe auf dem 200 Gramm wiegenden Batterieset, welches der Mitarbeiter am Gürtel trägt.

Die Schenker AG gehört mit rund 76.200 Mitarbeitern an über 2.100 Standorten in über 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht, umfassende Logistiklösungen, sowie globales Supply Chain Management aus einer Hand.



