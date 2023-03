DB Schenker: Roboterlager für adidas

Einrichtung modernster AMR-Technologie in Rekordzeit für Lieferungen nach Spanien, Portugal und Frankreich

DB Schenker hat eine der größten automatisierten e-Commerce-Anlagen für seine Einzelhandelskunden in Spanien, Portugal und Frankreich in Betrieb genommen.In dem 50.000 m2 großen Lager in Guadalajara wurde mit 150 neu geschaffenen Arbeitsplätzen, mehr als 200 Robotern und einem optimierten Verpackungssystem der Betrieb aufgenommen.Der Standort ist mit einem Goods-to-Person-Kommissioniersystem ausgestattet, das rund 55.000 Einheiten pro Tag mit autonomen mobilen Robotern (AMR) von Geek+, dem weltweit führenden Anbieter von AMR-Technologie, umschlägt.