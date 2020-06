Logistiker DB Schenker: IT-Lösung für den kontaktlosen „Proof of Delivery“

Eine sichere Dokumentation der Warenzustellung bei Einhaltung des Corona-Abstands ermöglicht die neuartige No-Touch-Signatur von DB Schenker. Der weltweit tätige Logistikdienstleister nutzt die selbst entwickelte Technologie, mit der die persönliche Unterschrift auf bis zu drei Meter Distanz ausgetauscht werden kann, jetzt in verschiedenen europäischen Ländern, darunter Spanien, Österreich, Finnland, Portugal und Schweden. Schon jetzt ist die IT-Lösung für den kontaktlosen „Proof of Delivery“ (POD) in 12 Sprachen verfügbar und soll in Kürze bei der Warenzustellung in ganz Europa zum Einsatz kommen.



„Auch in Zeiten der ‚neuen Normalität‘ mit Corona steht der Schutz unserer Kunden und Mitarbeitenden an erster Stelle. Mit der No-Touch-Signatur haben unsere IT-Experten eine zukunftsweisende IT-Lösung entwickelt“, sagt Christian Drenthen, Vorstand für Landtransport bei DB Schenker.

Die digitale Signatur auf Abstand ermögliche nicht nur Sicherheit bei der Warenzustellung, sondern auch eine lückenlose Dokumentation der Übergabe. Für die Kunden in Europa und der Welt sei man auch in herausfordernden Zeiten immer einen Schritt voraus, so Christian Drenthen weiter.



Die No-Touch-Signatur ermöglicht die kontaktlose Warenübergabe bei Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens zwei Metern. Dafür zeigt der Zusteller dem Empfänger eine digital lesbare Grafik, einen so genannten QR-Code, den der Empfänger mit seinem eigenen Smartphone aus bis zu drei Metern Distanz einscannt. Hierdurch identifiziert sich der Nutzer des Smartphones als Empfänger der Ware und öffnet die POD-Webseite von DB Schenker.



Über Eingabefelder auf der Webseite übermittelt der Empfänger dann seine persönlichen Daten und erteilt die Empfangsbestätigung per Unterschrift auf dem Display seines eigenen Smartphones. Somit entfällt die Berührung von Schreibstiften, Apps oder Scannern des Zustellers.

Zukünftig soll die No-Touch-Signatur von DB Schenker bei Zustellungen in ganz Europa zum Einsatz kommen. Demnächst ist der Start in Deutschland und dem Vereinigten Königreich vorgesehen.

www.dbschenker.com