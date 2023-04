DB Schenker bekommt neues Logistik-Zentrum bei Graz

DB Schenker vergrößert seine Fläche in der Steiermark.Die Pletzer Gruppe errichtet für die internationale Spedition ein neues Kontraktlogistik-Terminal in Premstätten bei Graz.Die Fertigstellung soll bis Ende Oktober 2023 erfolgen.„Damit setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort.Das neue Terminal ermöglicht uns, den hohen Anforderungen unserer Kunden optimal gerecht zu werden und der steirischen Wirtschaft schon jetzt sowie in Zukunft die besten Lösungen zu bieten“, sagt Erik Leiss, Landesleiter von DB Schenker in Österreich.

