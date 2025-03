Dachser mit neuem Angebot für den Irland-Verkehr

Um die Warenströme zwischen den britischen Inseln und Kontinentaleuropa zu beschleunigen, führt Dachser „Smart Landbridge Connect“ ein. Dieser Dienst bringt Waren von Irland über das Vereinigte Königreich auf das europäische Festland und umgekehrt.

Das Unternehmen reagiert damit auf die starke Nachfrage der irischen Exporteure nach zuverlässigen Transportmöglichkeiten zum europäischen Kontinent. Damit ist Dachser der erste große Logistikdienstleister, der diesen Pre-Brexit-Service wiederbelebt.

Da die direkten Fährverbindungen zwischen irischen Häfen und dem europäischen Festland begrenzt sind und Unwetter häufig zu Unterbrechungen führen, ist der Zugang zu den kontinentaleuropäischen Märkten für irische Exporteure deutlich schwieriger geworden.

Der neue Service von Dachser umfasst bis zu 40 tägliche Abfahrten zu Zielen in 35 Ländern. Im Vergleich zu den direkten Fährverbindungen bietet „Smart Landbridge Connect“ durch den Einsatz des T2-Transitverfahrens mehr Flexibilität, kürzere Transitzeiten und häufigere Abfahrten.

Den Kunden kommt das Stückgutnetz von Dachser zugute, das jährlich über 77 Mio. Sendungen über die 220 eigenen Niederlassungen auf dem gesamten Kontinent abwickelt. Das gilt insbesondere für Pharma- und Gefahrgutversender sowie für Exporteure im Allgemeinen.

„Letztlich ist es unser Netzwerk in Irland, im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa, das ein Höchstmaß an Sicherheit bietet. Das ist für unsere Kunden von großem Vorteil“, so John Van Den Berg, Geschäftsführer von Dachser Irland.

www.dachser.com