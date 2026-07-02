Dachser: Global Sky Express für Pakete und Dokumente

Der Service unterstützt Unternehmen bei der schnelleren und transparenteren Gestaltung ihrer internationalen Supply Chains.

In einer zunehmend global vernetzten Wirtschaft entscheidet oft die Geschwindigkeit der Logistik über den Geschäftserfolg.Vor diesem Hintergrund gewinnt der internationale Expressversand zunehmend an Bedeutung.Mit Global Sky Express (GSE) bietet der Logistikdienstleister Dachser Austria eine Lösung, die den weltweiten Versand von Paketen und Dokumenten effizient, transparent und zuverlässig organisiert.Das neue Produkt richtet sich insbesondere an Unternehmen, die Wert auf kurze Laufzeiten, eine einfache Abwicklung und hohe Transparenz entlang der Lieferkette legen. Der Service bietet eine Lösung für den internationalen Versand von Paketen und Dokumenten mit klar definierten Laufzeiten und durchgängiger Transparenz.