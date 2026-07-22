MSC Air Cargo bestellt erstmals Boeing 777-8 Nurfrachter 

22.07.2026

Die Frachtfluggesellschaft vergrößert ihre reine Boeing-Flotte um fünf neue Großraumfrachtflugzeuge der neuesten Generation.

MSC Air Cargo bestellt erstmals Boeing 777-8 Nurfrachter  Bild: MSC Air Cargo / Facebook
MSC Air Cargo erwirbt fünf 777-8-Frachtflugzeuge von Boeing.Der Auftrag ist der erste der rasch wachsenden Fluggesellschaft für dieses Modell.Der zweistrahlige Langstreckenjet vereint als Mitglied der 777X-Familie fortschrittliche Technologien mit den Merkmalen der aktuellen Generation der 777F.„Der 777-8-Frachter bietet uns die Effizienz, Reichweite und Kapazität, die wir benötigen, um unsere Kunden auch in den kommenden Jahren zuverlässig bedienen zu können.Es ist das richtige Flugzeug für die nächste Phase unseres Wachstums“, ist Jannie Davel, CEO von MSC Air Cargo, überzeugt.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Kurzfristige Störungen lassen die Luftfahrt unberührt

Die Nachfrage im Luftfrachtbereich bleibt laut Boeing stabil, da die Betreiber ihre Routen und Transportströme den geopolitischen Entwicklungen anpassen.

21.07.2026

Air Zimbabwe fliegt ab Ende Juli wieder nach Europa 

Der Flugzeugcharterspezialist Chapman Freeborn stellt für die Linienflüge Harare – London Gatwick Luftfrachtkapazitäten für zeitkritische Exporte bereit.

20.07.2026

Turkish Cargo erweitert Luftfrachtzentrum in Istanbul

In der zweiten Ausbauphase erhöht sich die jährliche Umschlagkapazität von derzeit 2 Mio. auf künftig 4,5 Mio. Tonnen.

17.07.2026
Anzeige