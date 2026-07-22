MSC Air Cargo bestellt erstmals Boeing 777-8 Nurfrachter 

Die Frachtfluggesellschaft vergrößert ihre reine Boeing-Flotte um fünf neue Großraumfrachtflugzeuge der neuesten Generation.

MSC Air Cargo erwirbt fünf 777-8-Frachtflugzeuge von Boeing.Der Auftrag ist der erste der rasch wachsenden Fluggesellschaft für dieses Modell.Der zweistrahlige Langstreckenjet vereint als Mitglied der 777X-Familie fortschrittliche Technologien mit den Merkmalen der aktuellen Generation der 777F.„Der 777-8-Frachter bietet uns die Effizienz, Reichweite und Kapazität, die wir benötigen, um unsere Kunden auch in den kommenden Jahren zuverlässig bedienen zu können.Es ist das richtige Flugzeug für die nächste Phase unseres Wachstums“, ist Jannie Davel, CEO von MSC Air Cargo, überzeugt.