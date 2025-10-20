Ceva Logistics mit neuem Angebot zum CO₂-Sparen

Minus 25, minus 50, oder minus 80 Prozent: Drei Dekarbonisierungsstufen sind nun für die Straßentransporte in Europa verfügbar.

Ceva Logistics führt eine neue „Massenbilanz”-Lösung in Europa ein.Das Modell ermöglicht es, die mit der Verwendung emissionsarmer Kraftstoffe verbundenen Umweltvorteile einem bestimmten Kunden zuzuweisen, der sich für die Zahlung eines Aufpreises entscheidet.Das gilt auch, wenn seine Waren nicht mit einem Fahrzeug transportiert werden, das direkt mit diesen Kraftstoffen betrieben wird.Das neue Angebot ist für alle von Ceva befahrenen Routen in Europa verfügbar und bietet drei Dekarbonisierungsstufen: -25 Prozent, -50 Prozent und -80 Prozent im Vergleich zu einem B7-Diesel-Benchmark.Es ergänzt die bestehenden CO₂-Reduktionsinitiativen von Ceva, zu denen eine eigene kohlenstoffarme Flotte mit Biokraftstoff oder Elektrobatterien, die Verlagerung auf den Schienen- und Binnenschiffstransport sowie multimodale Lösungen gehören.