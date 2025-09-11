EV-Batterien: Ceva entwickelt dichtes Retourennetz

Fünfzehn Logistikzentren sollen bis 2030 rund 80 Prozent des europäischen Volumens der Automobilindustrie abdecken.

Ceva Logistics führt einen umfassenden Reverse-Logistik-Service für die Wiederverwendung oder das Recycling von Elektrofahrzeug-Batterien ein.Die Lösung ist auf den Transport, die Lagerung und die Verarbeitung von Altbatterien ausgerichtet und soll Automobilherstellern einen zuverlässigen, skalierbaren Service bieten, der den strengen gesetzlichen Anforderungen für die Batterieverarbeitung entspricht.Unter Nutzung seiner ADR-Transportkapazitäten organisiert Ceva die Abholung der Batterien bei Autohändlern, Fahrzeugverkäufern und Altfahrzeugzentren.Anschließend analysiert das Unternehmen deren Zustand, um zu entscheiden, ob sie zerlegt oder wiederaufbereitet werden sollen.Nach einer kontrollierten Zwischenlagerung werden die Module und Abfälle an Recyclingzentren oder Second-Life-Anlagen geliefert.