Captrain Deutschland vereinheitlicht die Wagenflotte

Schon seit vielen Jahren ist die private Güterbahn ein zuverlässiger Logistikpartner für Vinci Construction.

Die Captrain Deutschland Gruppe hat ihre Wagenflotte für den Transport von Baustoffen erweitert und vereinheitlicht.Die Übernahme einer vierten Garnitur von 48 Schüttgutwagen des Typs Faccns ist Teil der Vertragsverlängerung mit dem Infrastruktur- und Straßenbauunternehmen Vinci Construction.Seit April 2026 transportiert die Captrain-Tochter ITL Eisenbahngesellschaft mbH für drei weitere Jahre Kies und Sand primär von Mühlberg (Elbe) in den Berliner Raum und ins Emsland sowie nach Hamburg.2025 wurden fast 500 Umläufe auf diesen Strecken gefahren.Die neue Garnitur ist baugleich mit den drei anderen, die für den Verkehr bereits im Einsatz sind und ersetzt kleinere Wagen vom Typ Faccnpps.