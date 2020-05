Brückentransport Rumänien – Norwegen unter österreichischer Regie

EMS Chartering hat kürzlich den Transport eines Brückensegmentes nach Norwegen abgeschlossen. Hand in Hand mit der Schwesterfirma Europatrans, war das Unternehmen im Auftrag von Gebrüder Weiss für die Organisation und die Ausführung verantwortlich. Das 70 Tonnen schwere Brückensegment mit den Maßen 39 x 3,20 x 2 Meter kam Ende April in Norwegen an.

Den Vorlauf vom Herstellerwerk in Rumänien nach Kiel in Deutschland hat Gebrüder Weiss per Lkw auf der Straße organisiert. Die Ladung wurde am 24. April in Kiel angeliefert, dort von EMS Chartering entgegengenommen und auf Europatrans (EMS-Fehn-Group Mitglied) Trailer und Lkw umgeladen. Die Fähre hat den Hafen Kiel am 25. April verlassen und einen Tag später Oslo erreicht, wo der Trailer anschließend vom Kunden auf ein Ponton via Schwimmkran entladen und zur Baustelle gebracht wurde.

Das Projekt (Kiel – Oslo) wurde von der EMS Chartering-Niederlassung Feldkirch (Vorarlberg) gesteuert und betreut. Die Zusammenarbeit mit Gebrüder Weiss verlief zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten; weitere gemeinsame Projekte sollen folgen.

Die EMS-Chartering-Niederlassung in Österreich wurde 2019 eröffnet und gehört – wie Europatrans – zur EMS-Fehn-Group. Diese besteht aus 20 Unternehmen in zehn Ländern mit Büros in Leer, Papenburg, Bremen, Hamburg, Dortmund, Lübeck, Feldkirch, Zürich, Bergen, Riga, Palermo, Rijeka, Durres, Skopje and St. Petersburg.

Zur EMS-Fehn-Group gehören Chartering-, Logistik-, Schwer- sowie Spezialtransport-, Kran-, Hafenumschlags-, Yachttransport-, Lager- und Crewingfirmen sowie eine Reederei. Die Gruppe beschäftigt rund 200 Mitarbeitende an Land sowie 100 Personen auf See.

