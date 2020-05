BEXity GmbH holt neue Führungskräfte an Bord

Bei der BEXity GmbH (Wien) ist es zu Veränderungen im Führungsteam gekommen. Mit 28. April haben Thomas Meyer-Dethlefs von Mutares und DI Gerald Gregori die fachliche Leitung der Produktion beziehungsweise des Vertriebes übernommen. Beide bringen langjährige Erfahrung aus der Logistikbranche mit. Zeitgleich sind Anna-Theresa Korbutt und Florian Zehetleitner als Geschäftsführer der BEXity GmbH ausgeschieden.

In der neuen Struktur sei das Unternehmen für den kommenden Verlauf der Dinge gut positioniert. Deshalb sehe er sehr zuversichtlich in die Zukunft, informiert Alleingeschäftsführer Dr. Christian Klingler in einem Schreiben an die Mitarbeiter. Darin wird festgehalten, ,,dass die Transformation der BEXity nach Plan verläuft und wir trotz unerwarteter Umstände, wie der Corona-Krise, diesen Weg fortsetzen werden‘‘.

Die Corona-Krise führte bei dem Transport- und Logistikdienstleister zu weniger Sendungen und damit zu Umsatzverlusten. Wie bei vielen anderen Unternehmen wurde darauf mit Gegenmaßnahmen reagiert und Kurzarbeit eingeführt. Dadurch blieb vor allem im Bereich Warehousing und Lebensmittel die Versorgungssicherheit Österreichs gewährleistet.

Die BEXity GmbH ist ein Anbieter von Stückgutlogistik (national/international), grenzüberschreitenden Transporten LTL/FTL und Warehousing-Dienstleistungen mit mehreren Standorten in Österreich. Das Unternehmen betreut Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter die Food-, Pharma- und Fast-Moving-Consumer-Goods (FMCG)-Industrie.

