Bertschi Gruppe steht vor einem Generationswechsel

Beim weltweit tätigen Logistikdienstleister Bertschi werden die Weichen für die Zukunft gestellt.Die dritte Generation übernimmt schrittweise die Verantwortung für die strategische Führung der Gruppe.Hans-Jörg Bertschi, Mehrheitsaktionär und exekutiver Verwaltungsratspräsident, wird in den kommenden Jahren den Stab an seine drei Neffen Markus, Beat und Jörg Berner übergeben.Markus Berner (42), seit 2021 Chief Information Officer und Mitglied des Group Management Boards, wurde an der diesjährigen Generalversammlung der Bertschi Holding AG zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats gewählt.Er ist nach einer Übergangsphase als Nachfolger von Hans-Jörg Bertschi als Präsident des Verwaltungsrats vorgesehen.

