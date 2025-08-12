„Berggämse“ der Post klettert elektrisch empor

Logistikunternehmen bestellt 100 neue E-Allrad-Fahrzeuge für die Zustellung im Gebirge. Den Zuschlag erhält ein chinesischer Autobauer.

Bild: Stefanie Steindl / v.l.: Zusteller Mohammad Zalat und Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik, beide Österreichische Post AG, bei der Inbetriebnahme des ersten Allrad-Fahrzeugs mit E-Antrieb

Die Österreichische Post nimmt die ersten 100 Allrad-Fahrzeuge mit E-Antrieb in Betrieb und ist damit erstmals auch im bergigen Gelände elektrisch unterwegs.In die Anschaffung dieser Elektromobile investiert das Unternehmen mehr als 4 Mio.EUR.Die Post hat die Beschaffung der Allrad-Fahrzeuge mit E-Antrieb allgemein ausgeschrieben.Aber lediglich ein einziger Hersteller hatte ein entsprechendes Modell im Portfolio und hat sich beworben: der chinesische Autobauer Maxus mit dem eDeliver 7 4x4.