Beim Frachtdiebstahl werden die Täter immer raffinierter

Dokumentenfälschung, Identitätsdiebstahl oder Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Manipulation von Warenbegleitpapieren: Das sind neue Waffen, die Kriminelle beim Diebstahl von Waren während des Transports, an Transitpunkten und aus dem Lager vermehrt einsetzen, wie aus dem soeben erschienenen „Cargo Theft Report 2024“ des Beratungsunternehmens BSI Consulting und dem Risikomanagement-Dienstleister TT Club hervorgeht.„Der Grad an Raffinesse, der beim Frachtdiebstahl zur Anwendung kommt, zeigt, dass das Wissen des organisierten Verbrechens über die Schwachstellen in der Lieferkette immer tiefer wird“, erklärt Tony Pelli, Global Practice Director for Security & Resilience bei BSI Consulting.Immer öfter nutzen die Täter dabei das Internet.Kriminelle verwenden Künstliche Intelligenz (KI), um Phishing-E-Mails, Deep Fakes und Malware zu erstellen, die darauf abzielen, an sensible Frachtinformationen zu gelangen.Auch die Zahl an Berichten über Angriffe auf Cloud-basierte Speicherdienste hat zugenommen.

