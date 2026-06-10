Bald fährt auch Enna Logic mit Vectron MS-Lokomotiven

10.06.2026

Markteintritt für Lokomotiven von Siemens Mobility in Kroatien; erste Auslieferungen sind im Frühjahr 2027 geplant.

Bald fährt auch Enna Logic mit Vectron MS-Lokomotiven Bild: Siemens Mobility
Das kroatische Logistikunternehmen Enna Logic d.o.o.hat fünf Vectron-Multisystem-Lokomotiven von Siemens Mobility bestellt.Teil der Vereinbarung ist auch ein langfristiger Full-Service-Wartungsvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren.

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