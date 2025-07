Post nimmt Anlauf für autonome Flurförderfahrzeuge

Jubiläum bei der Österreichischen Post: In weniger als einem Jahr hat der Auflegeroboter „Robin“ (Kurzform von ROBotic INduction) mehr als eine Million Pakete verarbeitet und seine menschliche Kollegenschaft damit bei einer stark körperlichen Tätigkeit erheblich entlastet.„Robin“ sei nur der erste Schritt in einer Reihe von Entwicklungen, um das Paket-Logistikzentrum Wien zu einem Automatisierungs- und Innovations-Hub auszubauen, teilt das Unternehmen mit. Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik: „Das ist ein starker Beweis dafür, wie weit wir unsere Automatisierungsstrategie schon in die Praxis übertragen haben.Derzeit testen wir in Wien einen weiteren Roboterarm für schwere Pakete.Demnächst starten auch die ersten autonomen Flurförderfahrzeuge.

