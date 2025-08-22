Auch Gotteshäuser sind bei Mammoet in guten Händen

22.08.2025

Im schwedischen Kiruna wurde eine 713 Tonnen schwere historische Holzkirche in einem Stück umgesiedelt.

Auch Gotteshäuser sind bei Mammoet in guten Händen Bild: Mammoet
Der High & Heavy-Spezialist Mammoet hat die Verlegung der Kiruna-Kirche, eines der wertvollsten architektonischen Wahrzeichen Schwedens, abgeschlossen.Der Einsatz innerhalb von zwei Tagen stellt einen historischen Moment für die Stadt Kiruna dar.Im Auftrag des Tiefbauunternehmens Veidekke und des schwedischen Bergbauunternehmens LKAB ging der Transport der 713 Tonnen schweren Holzkirche in einem Stück über die Bühne.Die Aufgabe erforderte über 1.000 Stunden Planung und Ingenieursarbeit.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

173 Mio. EUR Finanzmittel für die Girteka Group

Das Logistikunternehmen plant 2025 und 2026 pro Jahr bis zu 4.000 Lkw und Anhänger anzuschaffen.

22.08.2025

Goldbeck Rhomberg setzt Impulse für Gebrüder Weiss

Unabhängig von dem Projekt in Wolfurt prägen weiterhin anspruchsvolle Rahmenbedingungen und Unsicherheiten die Baubranche.

21.08.2025

E-Mobilität für die Ausbildung von Berufskraftfahrer:innen

Die Stromer finden auch beim Lkw-Führerschein zunehmend Anklang. Bewusstsein für umweltfreundlichen Straßenverkehr steigt.

20.08.2025
Anzeige