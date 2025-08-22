Auch Gotteshäuser sind bei Mammoet in guten Händen

Im schwedischen Kiruna wurde eine 713 Tonnen schwere historische Holzkirche in einem Stück umgesiedelt.

Der High & Heavy-Spezialist Mammoet hat die Verlegung der Kiruna-Kirche, eines der wertvollsten architektonischen Wahrzeichen Schwedens, abgeschlossen.Der Einsatz innerhalb von zwei Tagen stellt einen historischen Moment für die Stadt Kiruna dar.Im Auftrag des Tiefbauunternehmens Veidekke und des schwedischen Bergbauunternehmens LKAB ging der Transport der 713 Tonnen schweren Holzkirche in einem Stück über die Bühne.Die Aufgabe erforderte über 1.000 Stunden Planung und Ingenieursarbeit.