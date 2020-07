Auch 2019 stellte die Post alle Sendungen in Österreich CO2-neutral zu

2011 startete die Österreichische Post die Initiative „CO2 Neutral Zugestellt“, um den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens schrittweise zu verringern. Dabei wird sowohl der unternehmenseigene Energie- und Treibstoffverbrauch ständig reduziert als auch selbst in saubere Energie investiert. So verfügt das Unternehmen aktuell über rund 1.750 E-Fahrzeuge, deren Anzahl laufend ausgebaut wird.

Mit eigenen Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Logistikstandorte werden rund 1,3 Mio. Kilowattstunden Öko-Strom jährlich produziert und zugekauft wird ausschließlich grüner Strom aus Österreich. Durch diese und weitere Effizienzmaßnahmen konnte die Post ihre CO2-Emissionen in den vergangenen Jahren von circa 100.000 Tonnen auf rund 76.000 Tonnen jährlich beträchtlich reduzieren.

Seit 2011 kompensiert das Unternehmen jene Emissionen, die derzeit noch nicht vermieden werden können, durch die Unterstützung von nationalen und internationalen Klimaschutzprojekten. Geprüft und bestätigt wird die Berechnung der CO2-Emissionen und deren Kompensation jährlich vom TÜV Austria.

Dieses Jahr wurde aufgrund von Covid-19 auf eine feierliche Übergabe der Zertifikate an die Großkunden der Post verzichtet. Stattdessen können sich die betreffenden Unternehmen ein Foto von der „Verleihung“ selbst online erstellen. Dafür stellt die Post auf ihrer Seite post.at/co2neutral ein eigenes Online-Tool zur Verfügung, mit dem Kunden sich ihr Zertifikat downloaden sowie virtuell ein persönliches Foto erstellen können, das zur Firmenkommunikation zum Thema genutzt werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, durch Upload eines eigenen Fotos ein digitales Bild von sich, dem Zertifikat und Firmenlogo sowie mit dem Gesamtvorstand DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post, DI Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand Brief & Finanzen und DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik, zu gestalten.

Die Initiative der Post stößt auf großen Anklang in der Wirtschaft. So verwenden bereits über 190 registrierte Unternehmen das grüne „CO2 Neutral Zugestellt“-Logo auf ihren Sendungen und weisen damit auf die Klimaschutzinitiative der Post hin. Insgesamt vergab die Post in den vergangenen acht Jahren über 5.000 Zertifikate an ihre Großkunden, auch heuer wurden wieder rund 650 CO2-Zertifikate „online“ verliehen.

