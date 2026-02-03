Arbeitskreis Alpentransit für Verbesserungen am Brenner

Die Interessenvereinigung der Lkw-Verbände beklagt Produktivitätsverluste von 30 Prozent, manchmal mehr als 50 Prozent.

Die im Arbeitskreis Alpentransit organisierten Transport- und Logistikverbände haben die Europäische Kommission aufgefordert, umgehend Verhandlungen mit Österreich und den angrenzenden Staaten aufzunehmen, um die Verkehrssituation am Brenner kurzfristig zu verbessern.Diese Forderung wurde im Rahmen eines Austauschs mit der Generaldirektion Mobilität und Verkehr (DG MOVE) der Europäischen Kommission formuliert, an dem auch Jens Gieseke, Mitglied des Europäischen Parlaments, teilnahm.Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die anhaltenden Schwierigkeiten auf der Brennerroute, insbesondere die einspurige Verkehrsführung an der Luegbrücke.Diese Situation wird durch die Anti-Transitmaßnahmen Tirols weiter verschärft, was erhebliche Auswirkungen auf den Straßengüterverkehr und den europäischen Binnenmarkt hat.Der Arbeitskreis Alpentransit betonte die Notwendigkeit, trilaterale Verhandlungen einzuleiten, um kurzfristige Lösungen zu finden.