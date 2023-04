Neue Notrufhotline für Elektro-Nutzfahrzeuge

Die Versorgung, Bergung und Abschleppung von Elektro-Nutzfahrzeugen nach einer Panne oder einem Unfall unterscheidet sich maßgeblich von der Bergung herkömmlicher Verbrenner-Lkw.Um Fahrpersonal und Unternehmen in dieser Situation so schnell wie möglich die bestmögliche Hilfe bieten zu können, hat der ADAC Truckservice eine eigene Notrufhotline für E-Nutzfahrzeuge an den Start gebracht.Ab sofort ist unter der Nummer 0800 80 33 8888 für Anrufe aus Deutschland beziehungsweise 00800 80 33 8888 (europaweit) an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ein eigenes Servicecenter mit ausgebildeten Spezialisten erreichbar, die für die Aufnahme von Pannen und Unfällen mit Elektro-Nutzfahrzeugen umfangreich geschult wurden.Auch Behörden vor Ort – unter anderem die Polizei, die einen Unfall aufnimmt, oder die Feuerwehr – dürfen die neue Hotline nutzen, um eine Einschätzung bitten oder Hilfe anfordern.Die erste Hilfe vor Ort nach einer Panne, aber auch die eventuell nötige Bergung und die Abschleppung erfolgen im Anschluss ausschließlich durch das flächendeckende Partnernetzwerk des ADAC Truckservice.

