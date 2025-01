A. Hartrodt ist bereit, ins Risiko zu gehen

Für 2025 hat der Logistikdienstleister A. Hartrodt die unternehmerische Resilienz nachhaltig gestärkt – mit dem strategischen Ziel, Veränderung zu fördern, sowie einem DNA-Doppelstrang aus Tradition und Innovation. Das Hamburger Familienunternehmen positioniert sich mit seinem globalen Netzwerk als leistungsstarker und zuverlässiger Wachstumspartner, der Kunden in den Mittelpunkt stellt.

„Mit unserer neuen Vision & Mission können wir deutlich agiler auf Themen eingehen und zielorientierter auftreten“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter, Felix Wenzel. Man halte in turbulenten Zeiten an den bekannten Werten fest, ergänzt der geschäftsführende Gesellschafter, Jan van Tienhoven.

Das Unternehmen hat eine hohe Anzahl von langjährigen Kunden, mit denen es gewachsen ist. „Wir sind bereit, für weltweite Lösungen ins Risiko zu gehen“, sagt Felix Wenzel. So wurden Automotive-Transporte Deutschland–Mexiko oder China–Vietnam genauso etabliert wie beispielsweise für Food & Beverage Australien-Asien- oder Südamerika-Nordamerika-Verkehre.

Mit entschlossenem Leistungswillens stellt sich A. Hartrodt den Veränderungen und integriert Zukunftstechnologien. Dazu zählen ein neues Kundenportal oder ein Customer-Relationship-Management mit schlanken Prozessen, um den Kundenfokus deutlich zu verbessern. Das Global Tracking Portal verfeinert der Logistiker unter anderem durch automatisches Reporting. Felix Wenzel: „Nach dem erfolgreichen Start im Verkauf bauen wir den operativen Bereich weiter aus.“

Jan Van Tienhoven erinnert an die Eigentümer-(Groß-)Väter, die in der 138-jährigen Firmengeschichte „Krisen überstanden“ haben. Daran orientiert sich heute die generationenübergreifende Zusammenarbeit: „Obwohl wir ständig unternehmerische Entscheidungen treffen, berücksichtigen wir die unterschiedlichen Perspektiven in unseren Teams, denn zusammen sind wir stärker.“

