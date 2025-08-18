4.400 Kubikmeter Holz für Logistikzentrum an der Donau

Die Joint-Venture-Partner investieren zusammen rund 31 Mio. EU in den Neubau im Hafen Straubing-Sand.

Im Hafen Straubing-Sand entsteht Europas größtes Logistikzentrum in reiner Holzbauweise.Gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie mit den am Bau beteiligten Unternehmen haben Garbe Industrial und Logicenters, Nreps Entwicklungs- und Managementplatform für Logistikimmobilien, am 14.August Richtfest gefeiert.„Unser Anliegen ist, dass die von uns realisierten Gebäude mehr können, als nur ihren Zweck zu erfüllen“, sagt Adrian Zellner, Mitglied der Geschäftsleitung von Garbe Industrial.„Unsere Objekte sollen weniger Ressourcen verbrauchen, die Umwelt weniger belasten und langfristig nutzbar sein.