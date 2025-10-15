25 Jahre Gebrüder Weiss in Kroatien sind eine Erfolgsstory

Die EU-Mitgliedschaft des Landes sowie die Integration in den Schengen- und Euroraum waren entscheidende Katalysatoren die Geschäftsentwicklung.

Mit Investitionen in digitale Services, automatisierte Prozesse und die Ausbildung von Fachkräften stärkt Gebrüder Weiss weiter seine Stellung am kroatischen Markt.„Unser Ziel ist es, Kunden moderne, digitale und nachhaltige Logistiklösungen zu bieten – und zugleich attraktive Arbeitsplätze in der Region zu schaffen“, sagt Barbara Bujačić, Landesleiterin Gebrüder Weiss Kroatien.Seit dem Markteintritt im Jahr 2000 hat das internationale Transport- und Logistikunternehmen kontinuierlich in Infrastruktur, Digitalisierung und den Ausbau seiner Services investiert.Die drei Standorte in Zagreb, Rijeka und Split bieten umfassende Lösungen in den Bereichen Landverkehr, Logistiklösungen, Luft- und Seefracht. Am 2019 errichteten Hauptsitz in Zagreb wurde kürzlich das Logistikterminal ausgebaut, wodurch sich die Logistikfläche auf über 20.