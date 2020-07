249 Mio. Pakete im Vorjahr in Österreich unterwegs

Bild: Closed cardboard boxes and wrapped with adhesive on conveyor roller

Insgesamt 249 Mio. Pakete befanden sich 2019 in Österreich auf dem Postweg – Tendenz steigend. Dies geht aus dem soeben veröffentlichten RTR Post Monitor Jahresbericht hervor.

„Allein im Inland wurden 2019 knapp 159 Mio. Pakete versendet, das sind um über 18 Mio. mehr als 2018. Von Österreich in das Ausland und vom Ausland nach Österreich wurden 2019 knapp 90 Millionen Pakete auf die Reise geschickt, rund eine Million mehr als 2018“, gibt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) für den Fachbereich Telekommunikation und Post, weitere Marktzahlen bekannt. Als Grund nannte er die anhaltend steigende Nutzung von Online-Shopping.

„Durch die Corona-Pandemie haben die Österreicherinnen und Österreicher Online Shopping in den letzten drei Monaten noch intensiver als bisher in Anspruch genommen. Das schlägt sich auch in der Beschwerdestatistik der RTR-Postschlichtungsstelle nieder. Von Jänner bis Juni wurden 214 Schlichtungsanträge zum Thema Paketversand registriert, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 eine Steigerung von über 38 Prozent“, sagt Dr. Klaus M. Steinmaurer. „Interessant wird in diesem Zusammenhang die Entwicklung des Paketvolumens im ersten Halbjahr 2020 sein, die genauen Zahlen werden uns Ende des Jahres vorliegen.“

www.rtr.at