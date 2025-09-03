100 frische Nachwuchskräfte beim Logistiker Gebrüder Weiss

Obwohl die Berufsausbildung bereits begonnen hat und die meisten Stellen besetzt sind, könnte der Logistiker noch weitere Lehrplätze vergeben.

Seit über 80 Jahren bildet Gebrüder Weiss Lehrlinge aus und sieht das als wichtiges Mittel gegen Fachkräftemangel und für langfristigen Erfolg.Im September 2025 starten 100 junge Frauen und Männer eine Ausbildung bei dem internationalen Logistikunternehmen. Weitere 14 Lehrlinge wurden bereits im ersten Halbjahr eingestellt.Ziel ist, die jungen Talente auch nach ihrer Ausbildung im Unternehmen zu halten und sie zu qualifizierten Fach- und Führungskräften weiterzuentwickeln.„Als unabhängiges Familienunternehmen mit solider finanzieller Basis bieten wir jungen Menschen einen sicheren Arbeitsplatz in einem modernen, zukunftsorientierten Umfeld.