„Zero Emission Transport“ in Wien: Schon 50 Firmen dabei

13.05.2026

Die teilnehmenden Unternehmen bisher bei 5 Mio. Kilometer Fahrleistung 2.000 Tonnen CO2 eingespart.

„Zero Emission Transport“ in Wien: Schon 50 Firmen dabei Bild: Florian Wieser / Von links: Hans Roth, Gründer von Saubermacher, Walter Ruck, Präsident der WK Wien, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Tina Schrettner, Geschäftsführerin Ankerbrot und Karl-Heinz Strauss, CEO von Porr.
Immer mehr Wiener Unternehmen steigen im Güterverkehr auf emissionsfreie Fahrzeuge um.Das Projekt „Zero Emission Transport“ (ZET) der Wirtschaftskammer Wien gemeinsam mit der Stadt Wien hat jetzt den nächsten Meilenstein erreicht: Bereits 50 Betriebe machen mit und fahren im 1.und 2.Bezirk elektrisch oder emissionsfrei.Seit dem Start im Juni 2024 wurden laut WK Wien fast 5,1 Mio.

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