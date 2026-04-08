„Wildenhofer Achau3“ läuft nun im Testbetrieb

Die um 30 Mio. EUR gebaute Logistikanlage vereint durchdachte Verkehrsführung, schnelle Umschlagsmöglichkeiten und flexible Raumnutzung.

Seit 2.April im Probebetrieb läuft jener Logistikkomplex, den die Spedition Wildenhofer in Achau im Bezirk Mödling errichtet hat.Mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Mio.EUR ist dort auf einem mehr als 48.000 m² großen Grundstück eine moderne Halle mit rund 21.