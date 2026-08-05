WALTER Group mischt bei Unicorn-Runde für US-Startup mit

Die junge US-amerikanische Startup-Firma HappyRobot hat einem Marktwert von 1,2 Mrd. USD. Am Erfolg beteiligt ist auch ein Wiener Neudorfer Unternehmen.

Bild: HappyRobot / (Ihre Firma ist schon mehr als 1 Mrd. USD wert: Die drei HappyRobot-Gründer Pablo Palafox, Javi Palafox und Luis Paarup.)

Das US-Startup HappyRobot hat eine Series-C-Finanzierungsrunde über 150 Mio.USD abgeschlossen.Bewertet ist das Unternehmen aus San Francisco in Kalifornien mittlerweile mit 1,2 Mrd.USD, was es zu einem sogenannten „Unicorn“ (junges, nicht börsennotiertes Start-up-Unternehmen mit einem Marktwert von mindestens 1 Mrd.USD) macht.