NTB Bremerhaven steht vor Mega-Investment

14.04.2026

Eurogate und APM Terminals verlängern ihre Partnerschaft. Modernisierungsprogramm um 1 Mrd. EUR geplant.

NTB Bremerhaven steht vor Mega-Investment Bild: BLG
In die Modernisierung des North Sea Terminal Bremerhaven (NTB) soll 1 Mrd.EUR fließen.Grundlage dafür bildet die kürzlich verlängerte Partnerschaft der Anteilseigner Eurogate und APM Terminals Deutschland, ein Tochterunternehmen von A.P.Moller – Maersk.

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