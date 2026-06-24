Von der Straße ins Wasser: Ein Fall für die Prangl Gruppe

Das Passagierschiff „Stefanie III“ wurde von Linz zum Hallstättersee transportiert und danach eingehoben.

Das neue Hallstätter Linienschiff „Stefanie III“ zählt zu den modernsten Fahrgastschiffen des Landes.Es wird dieselelektrisch angetrieben und hat eine Photovoltaikanlage im Dach integriert.Eine moderne Wärmepumpe sorgt dafür, dass die Passagiere im Winter nicht frieren müssen.Gebaut wurde das Schiff (25 Meter Länge, 5,5 Meter Breite 5,10 Meter Höhe) in der Schiffswerft Linz und von dort in einer Nachtaktion mittels einer Prangl-Zugmaschine mit 2+4-Achs-Tiefbettsattel an den Hallstättersee transportiert.Dort haben die Projektverantwortlichen einen geeigneten Platz für den Einhub gefunden.