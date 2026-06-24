Von der Straße ins Wasser: Ein Fall für die Prangl Gruppe

24.06.2026

Das Passagierschiff „Stefanie III“ wurde von Linz zum Hallstättersee transportiert und danach eingehoben.

Von der Straße ins Wasser: Ein Fall für die Prangl Gruppe Bild: Prangl
Das neue Hallstätter Linienschiff „Stefanie III“ zählt zu den modernsten Fahrgastschiffen des Landes.Es wird dieselelektrisch angetrieben und hat eine Photovoltaikanlage im Dach integriert.Eine moderne Wärmepumpe sorgt dafür, dass die Passagiere im Winter nicht frieren müssen.Gebaut wurde das Schiff (25 Meter Länge, 5,5 Meter Breite 5,10 Meter Höhe) in der Schiffswerft Linz und von dort in einer Nachtaktion mittels einer Prangl-Zugmaschine mit 2+4-Achs-Tiefbettsattel an den Hallstättersee transportiert.Dort haben die Projektverantwortlichen einen geeigneten Platz für den Einhub gefunden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Polnische Post: 230 MAN TGE für nationale Werttransporte

Ballistische Schutzelemente, kugelsichere Verglasung, Überwachungssysteme sowie Run-Flat-Reifen sorgen für hohe Sicherheit.

24.06.2026

FM Logistic schnappt sich die Mehrheit an Schäflein

Der Deal ebnet den Franzosen den Einstieg in Deutschland. Geschäftsführung und Marke sollen erhalten bleiben.

23.06.2026

Duisport Gruppe expandiert im Verpackungsgeschäft

In Süddeutschland wird ein neuer Produktionsstandort mit vollautomatischer Nestinganlage für die Holzbearbeitung eröffnet.

23.06.2026
Anzeige