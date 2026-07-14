trans-o-flex vermeidet bis 2028 18.000 Tonnen CO₂-Emissionen

Auch die Geodis-Töchter für Spedition und Kontraktlogistik in Deutschland profitieren vom neuen Vertragsabschluss mit MVV Energie.

Der auf die Branchen Healthcare, Kosmetik, Consumer Electronics sowie weitere sensible Güter spezialisierte Expressdienst trans-o-flex hat mit dem Mannheimer Energieversorgungsunternehmen MVV Energie einen neuen Dreijahresvertrag für die Stromlieferung bis Ende 2028 geschlossen.MVV Energie garantiert dabei, dass der Strom zu 100 Prozent in Anlagen für erneuerbare Energien erzeugt wird.„Der Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen ist ein bewährter Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie, mit der wir seit Jahren unseren ökologischen Fußabdruck verringern“, sagt trans-o-flex-CEO Martin Reder.Verglichen mit den CO2-Emissionen, die mit dem Strombezug aus dem normalen deutschen Strommix verbunden wären, vermeidet der Logistiker so insgesamt 17.709 Tonnen CO2-Emissionen.