Timocom sagt sinkende Lkw-Kapazitäten voraus

Bild: TIMOCOM / Das Fracht-Laderaum-Verhältnis im europäischen Straßengüterverkehr im Jahresvergleich

Der europäische Spotmarkt im Straßengüterverkehr ist im zweiten Quartal 2026 klar von einer hohen Transportnachfrage geprägt gewesen.Europaweit stiegen die Frachteingaben gegenüber dem Vorjahresquartal um 23,8 Prozent, während das Angebot verfügbarer Lkw um 10,8 Prozent zurückging.Das geht aus dem aktuell veröffentlichten Transportmarkt-Barometer von Timocom hervor.Laut der Statistik lag das Verhältnis von Fracht zu Laderaum durchgehend zwischen 85 und 87 Prozent.Damit ist der Markt auch zum Ende des Quartals deutlich zugunsten der Fracht verschoben gewesen.