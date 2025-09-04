Toyota MH Austria: Sternstunde in Laxenburg

04.09.2025

Der Intralogistik-Spezialist hat die nachhaltige Firmenzentrale mit Lagerflächen im IZ NÖ-Süd feierlich eröffnet.

Toyota MH Austria: Sternstunde in Laxenburg Bild: Toyota MH Austria
„Die österreichische Wirtschaft braucht Intralogistik der Spitzenklasse, um wettbewerbsfähig zu sein." Darauf machte Geschäftsführer Mag.Oskar Zettl in seiner Keynote bei der Eröffnung des neuen Headquarters von Toyota Material Handling Austria aufmerksam.  Mit dem Schritt will man die steigende Nachfrage nach effizienten und vernetzten Intralogistiklösungen im Land noch besser bedienen.Die neu errichtete, nachhaltige Firmenzentrale in Laxenburg (NÖ) umfasst moderne Büros, eine Werkstätte und großzügige Lagerflächen.

