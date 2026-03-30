Starke Schiene bleibt Strategie des DB-Konzerns

30.03.2026

Bei DB Cargo ist das Güteraufkommen im Jahr 2025 um 8,1 Prozent auf 165,2 Mio. Tonnen gesunken.

Starke Schiene bleibt Strategie des DB-Konzerns Bild: Deutsche Bahn AG
Die Deutsche Bahn (DB) hat im Geschäftsjahr 2025 operativ wieder schwarze Zahlen geschrieben.Der Konzernumsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf rund 27 Mrd.EUR gestiegen.Das operative Konzernergebnis (EBIT bereinigt) hat sich um 630 Mio.EUR auf plus 297 Mio.

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