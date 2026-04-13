Stadt Hamburg verlängert Engagement bei Hapag-Lloyd

13.04.2026

Strategische Unternehmensbeteiligung sichert Arbeitsplätze, Ladungskapazitäten und Steuereinnahmen für Stadt und Hafen.

Stadt Hamburg verlängert Engagement bei Hapag-Lloyd Bild: Hapag Lloyd / Blühende Kirschbäume vor dem Ballin-Haus in Hamburg
Seit 2008/2009 engagiert sich die Stadt Hamburg über ihre Holding HGV bei der Reederei Hapag-Lloyd.Zu Beginn hielt die HGV eine Beteiligung von rund 23 Prozent.Seit 2017 sind es 13,86 Prozent des Grundkapitals.Insgesamt hat die HGV im Lauf der Jahre rund 1,16 Mrd.EUR in die Reederei investiert.

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