Spedition Eberl fährt weiter auf Expansionskurs

29.07.2026

Das bayerische Logistikunternehmen hat in eine energiesparende Lagerhalle investiert, was beträchtliche Einsparungen bei den Betriebskosten bringt.

Spedition Eberl fährt weiter auf Expansionskurs Bild: Spedition-Eberl
Die Internationale Spedition Eberl aus Nußdorf-Aiging in Bayern hat an ihrem Firmenstandort ein neues temperaturgeführtes Hochregallager in Betrieb genommen, das speziell für Arzneimitteln konzipiert wurde.Untergebracht ist es in einer 9.000 m2 großen und 13 Meter hohen Halle mit 25.000 Palettenstellplätzen.Das Objekt wurde als temperaturgeführtes Logistiklager nach dem internationalen GDP-Standard (Good Distribution Practices) zertifiziert.

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