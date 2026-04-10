Spedition Betz International holt der Pleitegeier

Grund für die Insolvenz sind Rahmenbedingungen, die einen profitablen Geschäftsbetrieb nicht mehr möglich machen.

Die Spedition Betz International GmbH mit Sitz in Sonnenbühl im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist zahlungsunfähig.Das Amtsgericht Tübingen hat am 7.April das vorläufige Insolvenzverfahren über das Unternehmen eröffnet.Als Konzerngesellschaft Teil der Unternehmensgruppe Willi Betz ist die Betz International GmbH auf das internationale Speditionsgeschäft und die konzerninterne Liquiditätsversorgung spezialisiert.Als Grund für die Insolvenz gelten Rahmenbedingungen, die einen profitablen Geschäftsbetrieb nicht mehr möglich machen.