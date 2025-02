Simon Hegele jetzt Vollmitglied der japanischen NX Group

Im September vereinbarte Übernahme des Logistikers ist abgeschlossen. Das Unternehmen bringt Expertise in Healthcare, Industrie, Handel und Pharma ein.

Die Simon Hegele Gruppe ist nun offiziell Teil der Nippon Express Group (NX Group).Die Eigentümer der SH Holdco GmbH, der Muttergesellschaft der Simon Hegele Gruppe, hatten am 30.September 2024 eine Vereinbarung über den Verkauf von 100 Prozent ihrer Anteile an Nippon Express Holdings, der börsennotierten japanischen Muttergesellschaft der NX Group, unterzeichnet.Mit der Erfüllung aller regulatorischen und vertraglichen Abschlussvoraussetzungen wurde die Übernahme am 3.Februar 2025 vollzogen.