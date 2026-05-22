Seit 35 Jahren prägt EPAL die nachhaltige Logistik

Unternehmen können sicher sein, dass Paletten aus dem offenen Pool überall dieselben Maße, dieselbe Qualität und dieselbe Tragfähigkeit haben.

Heuer feiert die European Pallet Association e.V.(EPAL) ihr 35-jähriges Bestehen.Seit der Gründung am 21.Mai 1991 hat sich EPAL von einer europäischen Initiative zur Standardisierung und Qualitätssicherung von Europaletten zu einem weltweit bekannten Verband und zum größten offenen Palettenpool der Welt mit mehr als 1.