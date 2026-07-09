Sattes Plus am Logistik- und Industriemarkt Wien

09.07.2026

52,31 Prozent der klassifizierten Flächen fallen in die Kategorie der sogenannten Logistik Klasse A Objekte.

Sattes Plus am Logistik- und Industriemarkt Wien Bild: Vienna Research Forum
Im 1.Halbjahr 2026 hat sich der Flächenumsatz am Logistik- und Industriemarkt Wien und Umgebung auf 103.971 m² (1.Halbjahr 2025: 33 288 m²) summiert.Das bedeutet ein sattes Plus von 212,34 Prozent im Jahresvergleich.

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