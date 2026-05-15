Rewe macht die Logistik von morgen Wirklichkeit

15.05.2026

Um 600 Mio. EUR entsteht in Wiener Neudorf eine hochmoderne Anlage der Superlative.

Rewe macht die Logistik von morgen Wirklichkeit Bild: RIAG - Robert Harson / Von links: Marcel Haraszti (Vorstand Rewe International AG), Wolfgang Hattmannsdorfer (Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus).
Am 13.Mai hat die Rewe Group den Bau des ersten Teilprojekts ihres neuen Logistikzentrums Alpha in Wiener Neudorf in Angriff genommen, beginnend mit dem Wertstoffsortierzentrum.Das Investitionsvolumen beträgt 600 Mio.EUR.Dabei handelt es sich um die bislang größte Einzelinvestition eines privaten Unternehmens in Niederösterreich.

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