Reder Transportlogistik: Neuer Auftritt für bewährte Firmen

15.07.2026

Die Reder Group GmbH und die Reder Fuhrpark GmbH sind von der Umstrukturierung nicht betroffen.

Reder Transportlogistik: Neuer Auftritt für bewährte Firmen Bild: REDER Transportlogistik KG
Was bei der Familie Reder über Jahrzehnte gewachsen ist – die Standorte, das Know-how und der Anspruch an Qualität – agiert ab sofort unter einem Namen, einem Auftritt und einer gemeinsamen Haltung.Dafür wachsen die bisher eigenständigen Unternehmen Reder Transporte, Tazytrans und Erro Spedition zu einem Ganzen zusammen.So entsteht eine Marke, die für Kontinuität und Weiterentwicklung zugleich steht und die Zusammenarbeit mit dem Transport- und Logistikdienstleister einfacher und verlässlicher gestaltet.Sichtbar gemacht wird dieser Weg seit Ende 2025.Konsequent zu diesem gemeinsamen Auftritt erfolgt nun die Zusammenführung des rechtlichen Rahmens.

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