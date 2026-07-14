Raben Logistics Austria ist bereit für die neue EU-Tachografenpflicht

14.07.2026

Netzwerkbasierte Transportlösungen tragen zur widerstandsfähigeren Gestaltung der europaweiten Lieferketten bei.

Raben Logistics Austria ist bereit für die neue EU-Tachografenpflicht Bild: Raben neue EU-Tachografenpflicht
Seit 1.Juli 2026 muss gemäß EU-Verordnung in allen leichten Nutzfahrzeugen, die im gewerblichen grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr eingesetzt werden, ein intelligenter Fahrtenschreiber – der Smart Tacho 2 – eingebaut sein.Das betrifft sowohl Neufahrzeuge als auch Bestandsfahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 2,5 bis 3,5 Tonnen.Mit den neuen Vorschriften werden Lenk-, Arbeits- und Ruhezeiten künftig digital dokumentiert.Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, faire Wettbewerbsbedingungen zu fördern und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben besser kontrollieren zu können.

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