Raben Group ist auch im Geschäftsjahr 2025 gewachsen

25.03.2026

Etliche Landesgesellschaften des international tätigen Logistikers – vor allem in Mittel- und Osteuropa – verzeichneten eine sehr starke operative Leistung.

Raben Group ist auch im Geschäftsjahr 2025 gewachsen Bild: Raben Group
Trotz eines instabilen Marktumfelds ist die Raben Group auch 2025 gewachsen.Das abgelaufene Geschäftsjahr stand im Zeichen der Expansion in zwei weitere Länder (Schweiz, Türkei) sowie der Übernahme von DGO Express in den Niederlanden.Auch Investitionen in neue oder erweiterte Lagerstandorte in Deutschland, Österreich, Rumänien, Polen und der Slowakei standen auf der Agenda.Die Projekte haben die operative Größe der Gruppe deutlich gestärkt und eine solide Grundlage für weiteres Wachstum im Jahr 2026 geschaffen.„Zum Abschluss des Jahres 2025 müssen wir offen bekennen, dass diese Geschäftsperiode eine sehr anspruchsvolle für die gesamte Logistikbranche war.

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